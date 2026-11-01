Розгроми від Едмонтона й Оттави, перемога Бостона після серії булітів у регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч із 31 жовтня на 1 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Бостона проти Чикаго. В ньому кожен період завершився внічию, а в овертаймі господарі вирвали перемогу (5:4).
Ідентичний рахунок було зафіксовано ще у трьох зустрічах. Найбільші розгроми записали собі в актив Едмонтон та Оттава.
1 листопада
Бостон – Чикаго 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)
Детройт – Сент-Луїс 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)
Айлендерс – Едмонтон 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Нешвілл – Тампа-Бей 5:4 після булітів (1:1, 2:2, 1:1)
Лос-Анджелес – Баффало 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Сан-Хосе – Оттава 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Ванкувер – Торонто 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Монреаль – Піттсбург 5:4 (2:2, 3:1, 0:1)
Даллас – Коламбус 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Колорадо – Калгарі 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші три поєдинки.