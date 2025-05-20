Швейцарія може відправити Казахстан до України, Чехія зіграє проти США в 7 турі чемпіонату світу

Сьогодні, 20 травня, в межах дванадцятого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні відбудеться шість матчів.

Швейцарія, яка веде боротьбу за перше місце в групі B, зіграє проти Казахстану. Якщо казахи програють в основний час, то вилетять до Дивізіону IA, де гратимуть зі збірною України.

Чинні чемпіони світу збірна Чехії зіграє проти США. Якщо "зірково-смугасті" не наберуть 3 очки, то залишаться третіми. Перемога в основний час залишає шанси для американців виграти групу.

Найцікавішим поєдинком дня, безумовно, буде протистояння у Стокгольмі між Швецією та Канадою. "Тре кронор" наразі лідери групи А – 6 матчів і 6 перемог в основний час. Канадці відстають на 2 очки, адже вчора програли фінам у серії булітів.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон19 травня

Група А

13:20 Латвія – Австрія

17:20 Словаччина – Фінляндія

21:20 Швеція – Канада

Група В

13:20 Швейцарія – Казахстан

17:20 Чехія – США

21:20 Німеччина – Данія

Турнірна таблиця Групи А

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Групи В

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, Франція поступилася Словенії та вилетіла до Дивізіону IA.