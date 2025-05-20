Швейцарія може відправити Казахстан до України, Чехія зіграє проти США в 7 турі чемпіонату світу
Сьогодні, 20 травня, в межах дванадцятого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні відбудеться шість матчів.
Швейцарія, яка веде боротьбу за перше місце в групі B, зіграє проти Казахстану. Якщо казахи програють в основний час, то вилетять до Дивізіону IA, де гратимуть зі збірною України.
Чинні чемпіони світу збірна Чехії зіграє проти США. Якщо "зірково-смугасті" не наберуть 3 очки, то залишаться третіми. Перемога в основний час залишає шанси для американців виграти групу.
Найцікавішим поєдинком дня, безумовно, буде протистояння у Стокгольмі між Швецією та Канадою. "Тре кронор" наразі лідери групи А – 6 матчів і 6 перемог в основний час. Канадці відстають на 2 очки, адже вчора програли фінам у серії булітів.
Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон19 травня
Група А
13:20 Латвія – Австрія
17:20 Словаччина – Фінляндія
21:20 Швеція – Канада
Група В
13:20 Швейцарія – Казахстан
17:20 Чехія – США
21:20 Німеччина – Данія
Турнірна таблиця Групи А
Турнірна таблиця Групи В
Нагадаємо, Франція поступилася Словенії та вилетіла до Дивізіону IA.