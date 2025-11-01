Шторму присуджено технічну перемогу над Крижинкою-Кепіталз у чемпіонаті України

Сьогодні, 1 листопада, повинний був відбутися матч чемпіонату України між одеським Штором та Крижинкою-Кепіталз.

Однак столичний колектив не з'явився на гру. У зв'язку з цим їм було присудженою технічну поразку з рахунком 0:1.

У Федерації хокею України зазначили, що Крижинка-Кепіталз офіційно не інформувала Федерацію стосовно причин, які заважають команді брати участь у матчі. Також не вчинила жодних зустрічних дій, аби провести черговий поєдинок.

Про додаткові санкції щодо команди буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, напередодні Крижинка оголосила про призупинення участі в чемпіонаті України. Причиною такого рішення стали "рішення та дії Федерації хокею України, які наразі унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях".

Таким чином залишилося лише чотири команди в чемпіонаті України. Це Кременчук, Сокіл, Одещина та Шторм Одеса.

Нагадаємо, напередодні Кременчук не без проблем обіграв Одещину та закріпився на першому місці в чемпіонаті України.