Шторму присуджено технічну перемогу над Крижинкою-Кепіталз у чемпіонаті України
Сьогодні, 1 листопада, повинний був відбутися матч чемпіонату України між одеським Штором та Крижинкою-Кепіталз.
Однак столичний колектив не з'явився на гру. У зв'язку з цим їм було присудженою технічну поразку з рахунком 0:1.
У Федерації хокею України зазначили, що Крижинка-Кепіталз офіційно не інформувала Федерацію стосовно причин, які заважають команді брати участь у матчі. Також не вчинила жодних зустрічних дій, аби провести черговий поєдинок.
Про додаткові санкції щодо команди буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, напередодні Крижинка оголосила про призупинення участі в чемпіонаті України. Причиною такого рішення стали "рішення та дії Федерації хокею України, які наразі унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях".
Таким чином залишилося лише чотири команди в чемпіонаті України. Це Кременчук, Сокіл, Одещина та Шторм Одеса.
Нагадаємо, напередодні Кременчук не без проблем обіграв Одещину та закріпився на першому місці в чемпіонаті України.