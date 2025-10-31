Кременчук не без проблем обіграв Одещину та закріпився на першому місці в чемпіонаті України

Сьогодні, 31 жовтня, відбувся черговий матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, у якому Кременчук переграв Одещину.

Поєдинок завершився з рахунком 5:3.

Попри свій статус домінантної команди в чемпіонаті, гра була не такою легкою, як могло б здатися. І це при тому, що Кременчук ще в першому періоді вигравав 2:0. Однак одесити зуміли відновити паритет.

Чемпіони України знову відновили перевагу у 2 шайби, і знову Одещина почала скорочувати. Але меншість наприкінці третього періоду виявилася фатальною: Кременчук забив вп'яте та зняв питання щодо переможця.

Чемпіонат України

31 жовтня

Одещина – Кременчук 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 12:49 Брага, 0:2 – 14:31 Брага, 1:2 – 16:28 Шевченко, 2:2 – 22:03 Абдуллаєв, 2:3 – 34:18 Абаджян, 2:4 – 50:20 Кривошапкін, 3:4 – 54:21 Ханін, 3:5 – 56:56 Абаджян

Завдяки цій перемозі Кременчук зміцнив свої позиції в чемпіонаті України. У команди 15 очок за 6 матчів. Другий Сокіл має 10 балів та гру в запасі. Одещина ж опинилася на третьому місці, маючи 8 залікових пунктів.

Нагадаємо, напередодні Сокіл перервав двоматчеву серію поразок, обігравши Крижинку в чемпіонаті України.