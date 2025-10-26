Підтвердив статус чемпіона: Кременчук обіграв Сокіл в чемпіонаті України

Сьогодні, 26 жовтня, чинний чемпіон Кременчук переграв Сокіл у матчі регулярного сезону чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

При тому перші два періоди були безгольовими, і лише зусиллями Ляльки чемпіони зуміли "розмочити" рахунок. Сокіл намагався врятуватися від поразки, але пропустив і другу шайбу вже в порожні ворота.

Зауважимо, що ці команди нещодавно зустрічалися у фінальному матчі Кубку України, де Кременчук розгромив свого опонента з рахунком 6:0.

Кременчук та Сокіл також грали між собою в межах плейоф чемпіонату України минулого сезону. Тоді перемогу в шести іграх здобули підопічні Андрія Срюбка.

Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон

26 жовтня

Кременчук – Сокіл 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 49:14 Лялька, 2:0 – 58:57 Безуглий

Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, Одещина розгромила Крижинку, завдяки чому тимчасово очолила турнірну таблицю вищого українського дивізіону. Проте перемога Кременчука над Соколом повернула його на перше місце.

Турнірна таблиця чемпіонату України