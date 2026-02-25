Кременчук розтрощив Крижинку в чемпіонаті України

У середу, 25 лютого, відбувся черговий матч чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук на домашньому майданчику обіграв Крижинку.

Господарі з кожним періодом збільшували свою перевагу над суперником. У підсумку завершивши зустріч з рахунком 11:1.

Кременчук перервав серію з двох поспіль поразок у чемпіонаті та продовжує йти на другій позиції в турнірній таблиці чемпіонату. Крижинка йде останньою з 10 балами.

Чемпіонат України з хокею

25 лютого

Кременчук – Крижинка 11:1 (2:0, 3:1, 6:0)

Шайби: 1:0 – Попережай (Андрющенко, Матусевич, більш.), 08:48, 2:0 – Андрющенко (Лялька, Середницький), 11:10, 3:0 – Середницький (Лялька, Кривенко), 24:06, 4:0 – Крівошапкін (Захарченко, Кривенко), 31:23, 4:1 – Бехтольд (Колінько, Черненко), 31:44, 5:1 – Середницький (Андрющенко, Лялька), 37:51, 6:1 – Кривенко (Панков, Брага), 40:46, 7:1 – Андрущенко (Лялька, Кривенко, більш.), 42:53, 8:1 – Лялька (Панков, Кривенко), 47:13, 9:1 – Андрущенко (Крівошапкін, Матусевич), 48:24, 10:1 – Середницький (Лялька, Брага), 52:16, 11:1 – Середницький (Крівошапкін, Матусевич, більш.), 58:11

Напередодні Сокіл з чотирма шайбами здобув перемогу над Одещиною.