Сокіл здолав Кременчук у центральному матчі чемпіонату України

У неділю, 1 березня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Сокіл переграв Кременчук.

Центральний матч туру завершився з рахунком 4:3.

Перший період пройшов за хокеїстами столичного клубу, однак у другій 20-хвилинці чинні чемпіони змогли відновити паритет.

У заключній третині Кривенко взагалі вперше вивів Кременчук уперед, однак суперник доволі швидко відігрався, а потім все ж довів справу до перемоги зусиллями Олійника та Тищенка.

У підсумку Сокіл здобув свою 12-ту поспіль перемогу і продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці, набравши 71 заліковий бал.

Чемпіонат України з хокею

1 березня

Сокіл – Кременчук 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Шайби: 1:0 – Олійник (Мазур, Чердак), 01:51, 2:0 – Захаров (Ратушний, Крикля, більш.), 04:29, 2:1 – Крівошапкін (Лялька, Матусевич, більш.), 28:41, 2:2 – Брага (Абаджян, Матусевич), 34:38, 2:3 – Кривенко (Абаджян, Захарченко), 53:31, 3:3 – Олійник (Мазур, Чердак), 55:20, 4:3 – Тищенко (Тимченко, Крикля), 57:51

Напередодні Сокіл розгромив Шторм.