Кременчук розтрощив Шторм у чемпіонаті України

У середу, 4 березня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, у якому Кременчук вдома обіграв одеський Шторм.

Зустріч завершилась з рахунком 7:1.

Перший період пройшов у рівній боротьбі. Господарі змогли вийти вперед завдяки шайбі Євгенія Абаджяна. На старті другої 20-хвилинки Кременчук голами Мироненка та Кривошапкіна довів рахунок до розгромного.

На це одеський колектив відповів шайбою Гончаренка. Однак наприкінці Шторм знову пропустив двічі, достроково визначивши переможця поєдинку.

Чемпіонат України

4 березня

Кременчук – Шторм (Одеса) 7:1 (1:0, 4:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – Абаджян (Материкін, Попережай), 08:38, 2:0 – Мироненко (Безуглий, Поляков), 28:44, 3:0 – Крівошапкін (Геворкян, Брага, більш.), 29:39, 3:1 – Гончаренко (Мосюк, Стоцький), 35:27, 4:1 – Лялька (Андрущенко, Середницький, більш.), 37:20, 5:1 – Андрущенко (Геворкян, Крівошапкін), 38:24, 6:1 – Попережай (Геворкян, менш.), 46:15, 7:1 – Крівошапкін (Попережай), 48:22

Нагадаємо, напередодні федерація хокею України перенесла матч чемпіонату з хокею між Одещиною і Крижинкою.