Сокіл зустріччю з Ріттнером стартує у Континентальному кубку
Сокіл
hcsokil
Сьогодні, 18 жовтня, свій шлях у Континентальному кубку розпочне київський Сокіл.
Чемпіони України минулого сезону зіграє проти італійського Ріттнера. Початок гри – 21:00 за київським часом.
Континентальний кубок-2024/25
Група С, 18 жовтня
21:00 Ріттнер – Сокіл
Столичний клуб у групі С також зіграє проти словенського Єсеніце. Цей поєдинок відбудеться 19 жовтня. Старт – 16:00. А 20 жовтня кияни вийдуть на лід проти хорватського Сисака. Зустріч розпочнеться також о 16:00.
Всі матчі квартету відбудуться на "Арена Ріттен" в італійському місті Ріттен. У наступний етап вийде лише переможець групи.
Пряма трансляція:
Нагадаємо, що у матчі НХЛ сталася бійка між латвійськими хокеїстами.