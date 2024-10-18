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Сокіл зустріччю з Ріттнером стартує у Континентальному кубку

Руслан Травкін — 18 жовтня, 10:30
Сокіл зустріччю з Ріттнером стартує у Континентальному кубку
Сокіл
hcsokil

Сьогодні, 18 жовтня, свій шлях у Континентальному кубку розпочне київський Сокіл.

Чемпіони України минулого сезону зіграє проти італійського Ріттнера. Початок гри – 21:00 за київським часом.

Континентальний кубок-2024/25
Група С, 18 жовтня
21:00 Ріттнер – Сокіл

Столичний клуб у групі С також зіграє проти словенського Єсеніце. Цей поєдинок відбудеться 19 жовтня. Старт – 16:00. А 20 жовтня кияни вийдуть на лід проти хорватського Сисака. Зустріч розпочнеться також о 16:00.

Всі матчі квартету відбудуться на "Арена Ріттен" в італійському місті Ріттен. У наступний етап вийде лише переможець групи.

Пряма трансляція:

Нагадаємо, що у матчі НХЛ сталася бійка між латвійськими хокеїстами.

Континентальний кубок Сокіл

Сокіл

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