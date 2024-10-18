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Разом грали за збірну: у матчі НХЛ двоє латвійців влаштували бійку

Руслан Травкін — 18 жовтня, 07:05
Разом грали за збірну: у матчі НХЛ двоє латвійців влаштували бійку
Cкріншот

У матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги Флорида – Ванкувер сталася бійка.

Специфічності досить частій події хокейного матчу додало те, що билися представники однієї країни.

У поєдинку зійшлися Теодорс Блугерс (Ванкурвер) та Яніс Балінскіс (Флорида).

Блугерс поспішав на допомогу одноклубникам в іншій штовханині, але Балінскіс перегородив йому дорогу, що і переросло у конфлікт із застосуванням кулаків. Більш досвідчений Блугерс вийшов переможцем сутички.

Варто зазначити, що обидва гравці були у складі збірної Латвії на ЧС-2018 та ЧС-2019.

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