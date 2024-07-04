Вперше в історії НХЛ тренером команди стала жінка

Джессіка Кемпбелл стала першою жінкою в історії Національної хокейної ліги, яка буде тренером команди.

Про це повідомляється на сайті НХЛ.

Зазначається, що вона працюватиме першим помічником наставника Сіетла Дена Байлсма. Останні два сезони Кемпбелл працювала в Американській хокейній лізі.

"Прийняття Джесіки на роботу є значним кроком вперед для спорту, оскільки воно сигналізує про те, що в НХЛ є місце для жінок, які прагнуть бути тренером. Ця робота — це те, чого Джесс хотіла багато років. Вона доклала важкої праці, щоб отримати цю можливість",— написав директор Асоціації тренерів НХЛ Ліндсей Пеннал.

Нагадаємо, володарем Кубку Стенлі сезону-2023/24 стала Флорида Пантерз.