Флорида Пантерз — володар Кубку Стенлі-2023/24

Флорида Пантерз перемогла у вирішальному сьомому матчі фінальної серії Кубку Стенлі Едмонтон Ойлерз і здобула трофей.

Уже на 5-й хвилині господарі повели в рахунку, шайба в активі Верхейге. Щоправда, пройшло трохи більше двох хвилин і Ойлерз відігралися. Маттіас Янмарк використав вихід віч-на-віч з воротарем.

У другому періоді єдина шайба на рахунку Райнхарта, який пробив ближній кут Скіннера.

Як виявилось, гол у другому періоді Сема Райнхарта виявився чемпіонським.

НХЛ, Кубок Стенлі. Фінал

Сьомий матч, 26 червня

Флорида — Едмонтон 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

(Рахунок у серії 4:3)

Отже, Флорида Пантерз вперше стала володарем Кубку Стенлі. Раніше клуб із містечка Санрайз двічі (1995/96, 2022/23) програвав у фіналі.

Трофей Конна Смайта (Conn Smythe Trophy) — найціннішому гравцю плей-оф дістався нападнику Едмонтона Конору Мак-Девіду, який у 25 матчах набрав 42 очки.

Едмонтон Ойлерз — чотириразовий переможець Кубку Стенлі, проте востаннє команда з Канади тріумфувала в далекому 1990 році. У 2006-му Нафтовики програли вирішальну серію Кароліні.

Своєю чергою Едмонтон міг стати лише другою командою в історії фіналів, яка зуміла виграти серію, поступаючись 0:3.