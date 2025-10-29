Вінніпег в овертаймі переграв Міннесоту, Вашингтон мінімально програв Далласу в НХЛ

У ніч з 28 на 29 жовтня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Коламбус, Вінніпег та Монреаль перемогли своїх суперників в овертаймі, а у найменш результативній грі туру Вашингтон Кепіталз мінімально поступились Далласу – 0:1.

Ще дві гри завершились у булітах – Філадельфія переграла Піттсбург, а Флорида поступилась Анахайму.

НХЛ – регулярний сезон-2025/26

29 жовтня

Торонто – Калгарі 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Філадельфія – Піттсбург 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 2:1 за булітами)

Кароліна – Вегас 3:6 (1:2, 1:0, 1:4)

Баффало – Коламбус 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Флорида – Анахайм 2:3 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:2 за булітами)

Бостон – Айлендерс 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Нешвілл – Тампа-Бей 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Міннесота – Вінніпег 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)

Сент-Луїс – Детройт 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Даллас – Вашингтон 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Чикаго – Оттава 7:3 (3:0, 1:3, 3:0)

Колорадо – Нью-Джерсі 8:4 (2:0, 4:4, 2:0)

Едмонтон – Юта 6:3 (0:2, 5:1, 1:0)

Ванкувер – Рейнджерс 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Сіетл – Монреаль 3:4 (0:2, 0:0, 3:1, 0:1 ОТ)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Напередодні Оттава розгромила Бостон, а Піттсбург та Сент-Луїс закинули 9 шайб на двох.