Коламбус під час матчу з Флоридою провів церемонію пам'яті форварда Джонні Годро, який загинув у ДТП

Під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ Коламбус – Флорида господарі провели церемонію пам’яті форварда Джонні Годро, який наприкінці літа загинув у ДТП разом з братом Меттью під час катання на велосипеді.

Відео оприлюднив YouTube-канал ліги.

Коламбус розпочав гру без одного хокеїста. Місце Годро залишилося порожнім на пам'ять про нього. Сам матч було призупинено на 13-й секунді — під 13-м номером Джонні виступав у НХЛ.

За час виступів у Національній хокейній лізі Годро провів 763 матчі, в яких набрав 743 очки.

Форвард збірної США та Коламбуса трагічно загинув 30 серпня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

ДТП сталася під час прогулянки на велосипеді в четвер, 29 серпня, Олдменс-Тауншип, штат Нью-Джерсі, неподалік від рідного міста Годро — Салем. Водій автомобіля у стані алкогольного сп'яніння врізався у велосипеди 31-річного Джонні та його брата Меттью.