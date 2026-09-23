Американський клуб звільнив брата Ігуаїна через сексизм

Федеріко Ігуаїн звільнений з посади головного тренера другої команди Коламбуса.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, причиною звільнення стали звинувачення в сексизмі.

Минулого місяця один із матчів команди обслуговувала арбітриня. Він міцно потиснув їй руку та сказав: "не забувай про те, що це чоловічий спорт".

За це Ігуаїн одразу отримав червону картку, а згодом – дискваліфікацію на два матчі. Після внутрішнього розслідування в клубі тренера вирішили звільнити.

Федеріко Ігуаїн є старшим братом колишньої зірки збірної Аргентини Гонсало Ігуаїна, який завершив кар'єру гравця в 2022 році. В якості гравця Ігуаїн-старший виступав за Коламбус протягом 7 років – з 2019 до 2019 року.