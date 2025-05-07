Клуб НХЛ визначився з новим логотипом і назвою

Хокейний клуб Юта, який виступає у Національній хокейній лізі (НХЛ), визначився з новою назвою та логотипом після опитування вболівальників.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Клуб із Солт-Лейк-Сіті тепер називатиметься Юта Мамонт. За цей варіант назви клубу проголосувала найбільша кількість фанатів із 850 тисяч відданих голосів. У шортлист входили три варіанти: хокейний клуб Юта, Юта Мамонт та Розбійники Юти.

Нинішні кольори екіпіровки: білі, чорні та блакитні було вирішено зберегти, а на емблемі буде голова мамонта.

A new Ice Age dawns. Introducing Utah Mammoth. #TusksUp pic.twitter.com/B2yuoflDRt — Utah Mammoth (@utahhockeyclub) May 7, 2025

Нагадаємо, що регулярний чемпіонат Юта завершила на 11-й позиції турнірної таблиці Західної конференції НХЛ, заробивши 89 очок у 82 іграх. Це був перший сезон клубу під брендом Юти – раніше клуб базувався в Аризоні.

У ніч з 5 на 6 травня відбувся перший в межах 1/4 фіналу плейоф Національної хокейної ліги. Торонто в надрезультативному поєдинку здолав Флориду та повів у серії Кубку Стенлі.