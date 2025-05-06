Торонто в матчі з 9 шайбами здолав Флориду у чвертьфіналі Кубку Стенлі

У ніч з 5 на 6 травня відбувся перший в межах 1/4 фіналу плейоф Національної хокейної ліги.

Торонто в надрезультативному поєдинку здолав Флориду та повів у серії Кубку Стенлі.

Уже в першому періоді Мейпл Ліфс зуміли здобути хорошу перевагу, закинувши відразу три шайби. Пантерс відповіли лише одним забитим голом.

У другій 20-хвилинці Торонто повів у рахунку 4:1. Проте Флорида не здавалась і почала відіграватися в заключному періоді. Пантерс вдалося закинути відразу три шайби, двічі скорочувавши відставання до мінімального, проте влучний кидок Меттью Найза приніс господарям першу перемогу у чвертьфінальній серії.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі

6 травня, 1/4 фіналу, 1 матч

Торонто – Флорида 5:4 (3:1, 1:0, 1:3)

Переможець цієї пари в наступному колі зустрінеться з кимось з пари Вашингтон – Кароліна, які проведуть свою першу гру в ніч з 6 на 7 травня.

Сітка Кубку Стенлі-2025

Сітка плейоф НХЛ-2024/2025 NHL

Зазначимо, що напередодні відбувся фінал юнацького чемпіонату світу, переможцем якого стала Канада.

Також збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу з хокею 1A, українська команда була близька до виходу в елітний дивізіон, однак у вирішальному поєдинку зазнала поразки від Японії.