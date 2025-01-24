Сан-Хосе та Нешвілл закинули 11 шайб на двох, Анахайм неочікувано легко розгромив Піттсбург у матчі НХЛ
У ніч з 23 на 24 січня відбулось 11 матчів в межах Національної хокейної ліги.
Анахайм у домашньому поєдинку неочікувано розгромив Піттсбург, перервавши свою чотириматчеву серію поразок.
Нешвілл переграв Сан-Хосе у матчі з 11 шайбами на дві команди, а Рейнджерс на своїй арені знищив Філадельфію.
НХЛ – регулярний чемпіонат
24 січня
Бостон – Оттава 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Детройт – Монреаль 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)
Кароліна – Коламбус 7:4 (0:2, 5:2, 2:0)
Рейнджерс – Філадельфія 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Міннесота – Юта 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Сент-Луїс – Вегас 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Едмонтон – Ванкувер 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)
Калгарі – Баффало 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Анахайм – Піттсбург 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Сіетл – Вашингтон 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Сан-Хосе – Нешвілл 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)
Нагадаємо, в минулому турі Шаркс та Предаторс закинули 12 шайб на двох.