Сан-Хосе та Нешвілл закинули 11 шайб на двох, Анахайм неочікувано легко розгромив Піттсбург у матчі НХЛ

У ніч з 23 на 24 січня відбулось 11 матчів в межах Національної хокейної ліги.

Анахайм у домашньому поєдинку неочікувано розгромив Піттсбург, перервавши свою чотириматчеву серію поразок.

Нешвілл переграв Сан-Хосе у матчі з 11 шайбами на дві команди, а Рейнджерс на своїй арені знищив Філадельфію.

НХЛ – регулярний чемпіонат

24 січня

Бостон – Оттава 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Детройт – Монреаль 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Кароліна – Коламбус 7:4 (0:2, 5:2, 2:0)

Рейнджерс – Філадельфія 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Міннесота – Юта 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Сент-Луїс – Вегас 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Едмонтон – Ванкувер 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)

Калгарі – Баффало 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Анахайм – Піттсбург 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Сіетл – Вашингтон 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Сан-Хосе – Нешвілл 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)

Нагадаємо, в минулому турі Шаркс та Предаторс закинули 12 шайб на двох.