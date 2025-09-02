Директор Сокола: "Розглядали варіант заявитися в чемпіонат Румунії"

Директор ХК Сокіл В’ячеслав Лецкан розповів, чи будуть кияни виступати в чемпіонаті сусідньої країни

Днями в українському інфопросторі з'явилася новина, що київський Сокіл з наступного сезону буде виступати в чемпіонаті Румунії.

Свого часу українська команда досить успішно грала в чемпіонаті сусідньої країни. Було, щоправда, це в далекому 1938 році, коли "Драгош Воде" з Чернівців став чемпіоном Румунії, а ще одна команда зі столиці Буковини "Ян" завоювала бронзові нагороди першості. На той час Чернівці входили до складу Румунії, тож порівнювати це з Соколом буде не дуже коректно.

На тлі чуток, кореспондент "Чемпіона" Максим Розенко розпитав директора Сокола В’ячеслава Лецкана, чи дійсно ми можемо побачити киян у турнірі сусідньої країни, та які амбіції має Сокіл напередодні старту сезону.

– Пане В’ячеславе, інформація про виступ Сокола в чемпіонаті Румунії відповідає дійсності?

– Розмови на цю тему почалися ще в травні, коли в Румунії проходив чемпіонат світу в дивізіоні І. Причому цю ідею запропонувала румунська сторона. Ми її обдумали, провели перемовини з Федерацією хокею України й на початку серпня подали запит щодо участі в румунську федерацію. Нам відповіли, що, враховуючи терміни, це вже технічно неможливо. Але уточнили, що можна розглядати цю опцію на сезон 2026/27.

– Процес переходу до сусіднього чемпіонату дійсно ініціювала букмекерська компанія, яка є спонсором Сокола та має профільний бізнес в Румунії?

– Це повна маячня, яку видумав автор фейкової новини. Беттінгова компанія була не в курсі наших перемовин з румунами. Жодного впливу на цю історію не мала.

– Чому Сокіл тільки в серпні подав заявку на участь в чемпіонаті Румунії?

– Тому що потрібно було розв'язати питання з ФХУ та оцінити цю можливість з різних боків. У будь-якому випадку Сокіл розглядав цю історію як додаткову можливість розвивати наших українських хокеїстів. Ми не збиралися підсилюватися легіонерами, адже у міжсезоння достатньо зміцнили свій склад. У Румунії є кілька якісних команд, матчі з якими дозволили б нашим гравцям розвиватися.

– Аналізували, на який результат Сокіл може розраховувати в чемпіонаті Румунії?

– До речі, вони дуже ретельно розпитували нас, яким буде наш склад. Щоб ми не були заслабкими для чемпіонату. Я вважаю, що Сокіл би боровся за вихід до півфіналу-фіналу плейоф. Мова йшла про нашу участь в регулярній першості, де нам потрібно буде грати два кола по 8 матчів та матчі на виліт.

Чемпіонат Румунії починається вже 6 вересня, тож ми могли зіграти 5 матчів до старту чемпіонату України. А потім була ідея приїжджати на два спарені матчі в Румунію раз на два тижні.

– Наскільки в цьому випадку довелося б збільшувати бюджет клубу?

– Кардинальних змін би не було. Була домовленість з румунською стороною, що ми грали б на домашних майданчиках команд-суперниць. Тобто, не треба було б платити за лід, суддів та нести інші організаційні витрати з проведення матчів. Витратну частину бюджету збільшили б виключно переїзди.

– Через рік плануєте повернутися до ідеї участі в чемпіонаті Румунії чи, можливо, будете розглядати Балтійську лігу, де в найближчому сезоні повинен дебютувати Київ Кепіталз?

– Балтійську лігу ми не розглядали. Вважаю, що вона не сильніша за нашу. Якби ми отримали від Балтійської ліги пропозицію виставити там Сокіл, не бачили б у цьому сенсу. Щодо участі в чемпіонаті Румунії, то про це будемо думати вже навесні 2026 року.

– Коли почалася повномасштабна війна, розглядалась можливість участі Сокола в чемпіонаті Польщі. Що тоді завадило реалізувати цю ідею?

– Так, у нас було запрошення від поляків. Планувалось зробити команду на базі Сокола. Посилити її іншими провідними українськими хокеїстами. Щоб, своєю чергою, на її основі зробити національну збірну України. У Польщі більш конкурентний чемпіонат, ніж у Балтійській лізі чи чемпіонаті Румунії. Багато легіонерів – шведи, фіни, деінде – канадці. На цьому рівні наша команда мала б прогресувати. На жаль, ми не змогли зібрати докупи спонсорів, які б фінансували цей амбітний проєкт.

– Який потрібно мати бюджет, щоб гідно виступати в чемпіонаті Польщі зараз?

– Близько мільйона євро. Для чемпіонату Румунії було б достатньо 600-700 тисяч євро. На мою думку, зі своїм теперішнім складом, у Польщі ми б боролись за 4-6 місця. Для більшого нам би не вистачало якісних українських гравців. А, наприклад, у Балтійській лізі ми б боролися з Київ Кепіталз за перше місце.

– Нещодавно Сокіл повернувся з закордонного турне, в рамках якого провів контрольні матчі в Словаччині та Польщі. Які висновки можна зробити з цього вояжу?

– У Словаччині ми зіграли 1:1 і поступилися лише в серії булітів місцевому Гуменне. У цій країні реально високий рівень хокею. Гуменне зараз виступає в другому за силою дивізіоні. Але з амбіціями повернутися в екстралігу. Її гравці мінімально заробляють по 2000 євро на місяць. Лідери – більше. Скажу відверто: у нас дуже мало гравців збірної України, хто виступає в Європі та заробляє такі гроші.

Сподіваюсь, що це турне, де ми також двічі обіграли польський Сянок 3:1 та 6:2 й поступилися Полонії 2:3, піде на користь Соколу вже в чемпіонаті України.

– … контури якого ще розмиті. Уже відомо, скільки команд буде брати участь у національній першості?

– ФХУ стверджує, що формат буде таким, як і в минулому чемпіонаті: 6 команд – 6 кіл і плейоф.

Склад учасників зрозумілий: Сокіл, Кременчук, Київ Кепіталз, Дніпро Херсон, Шторм Одеса. Шостої команди поки немає. Нею може стати Тризуб або Крижинка. З шостою командою в чемпіонаті України кожен рік проблеми, які вирішуються майже останньої миті.

– Яким буде бюджет Сокола?

– Буде трохи більший, ніж в минулому сезоні. Конкретизувати не готовий (за оцінками Чемпіона, минулого сезону Сокіл мав бюджет на рівні 450 тисяч доларів. – Максим Розенко.).

На жаль, нікуди не поділася тенденція дефіциту українських гравців. Вітчизняні клуби вимушені сплачувати зарплати в 1500, а іноді й 2000 доларів хокеїстам, які б в Європі не знайшли пропозицій на 1200 євро.

– Яким буде середній вік гравців Сокола?

– 23-25 років. У нас дуже багато молоді. Досвідчених гравців лишилося мало. Толстушку – 34 роки, Ромащенку – 32, Захарову – 31.

До речі, вважаю це однією з причин нашого невдалого виступу в плейоф минулого сезону. Тоді молоді не вистачило досвіду гри у вирішальних матчах.

У цьому сезоні будемо боротися за чемпіонство.