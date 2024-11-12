Київ Кепіталз впевнено переміг Кременчук у 4 турі чемпіонату України
Instagram Київ Кепіталз
Київ Кепіталз без проблем здолав Кременчук у 4 турі чемпіонату України-2024/25.
Матч завершився з рахунком 3:0. Усі шайби були забиті ще до середини другого періоду.
Чемпіонат України з хокею
4 тур, листопада
Київ Кепіталз – Кременчук 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Шайби: 1:0 – Панченко 10:20, 2:0 – Тищенко 14:45, 3:0 – Панченко 32:25
Після 4 турів у турнірній таблиці з 11 очками лідирує одеський Шторм, слідом за ним розташувався Київ Кепіталз, а третім йде Кременчук.
Нагадаємо, напередодні Шторм декласував херсонський Дніпро.