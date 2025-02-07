Крижинка прийме Київ Кепіталз у матчі чемпіонату України

Сьогодні, 7 лютого, відбудеться один матч чемпіонату України з хокею. Київс Кепіталз зіграє проти Крижинки. Старт – 14:00.

Безумовним фаворитом гри є Кепіталз, оскільки команда веде боротьбу за перше місце, а їхній суперник не набрав жодного очка цього сезону.

Чемпіонат України з хокею – регулярний чемпіонат

7 лютого

14:00 Крижинка – Київ Кепіталз

Крижинка програла всі 20 матчів. Різниця шайб: 14-178. Київ Кепіталз за 20 поєдинків набрав 45 очок. Лідирує Сокіл – 51 очко, але чинний чемпіон зіграв 21 зустріч.

Нагадаємо, вчора збірна України здолала Румунію в контрольному матчі.