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Київ Кепіталз – Шторм Одеса: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Микола Дендак — 27 січня 2025, 10:12
Київ Кепіталз – Шторм Одеса: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
ХК Київ Кепіталз

У понеділок, 27 січня, відбудеться матч чемпіонату України з хокею. Лідер чемпіонату Київ Кепіталз прийматиме одеський Шторм.

Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію поєдинку на сайті "Чемпіон".

Плеєр з відеотрансляцією буде вбудовано пізніше.

Київ Кепіталз лідирує в чемпіонаті України, маючи двоочкову перевагу над Соколом, який посідає друге місце. Шторм же посідає третю сходинку. В команди 31 бал, що на 13 очок менше, ніж у лідера.

Цього сезону команди зустрічалися вже тричі. Одна перемога в киян, одна в одеситів. Ще один поєдинок завершився серією булітів, у якій тріумфував Київ Кепіталз.

Нагадаємо, ФХУ оголосила, що матчі чемпіонату буде транслювати Setanta Sports на власному YouTube-каналі.

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