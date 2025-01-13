ФХУ змінила транслятора матчів чемпіонату України

Федерація хокею України оголосила, що матчі чемпіонату буде транслювати Setanta Sports.

Поєдинки української хокейної першості починаючи з 14 січня можна буде безплатно дивитися на YouTube-каналі платформи.

Дебютною зустріччю, яку буде транслювати Setanta Sports стане матч херсонського Дніпра з київською Крижинкою. Почато о 18:00 за київським часом.

Наразі турнірну таблицю чемпіонату очолює Київ Кепіталз, який набрав 38 очок за 16 поєдинків. В останньому матчі столичний клуб переграв Дніпро.