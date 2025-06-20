Віцечемпіон України продовжив контракт із форвардом

Київ Кепіталз оголосив про продовження контракту з нападником Андрієм Кривоножкіним.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

22-річний українець ще мінімум сезон виступатиме у складі віцечемпіонів України.

У минулому чемпіонаті Андрій оформив 20 голів і 20 асистів.

Київ Кепіталз у фінальній серії чемпіонату України поступився Кременчуку в 7 матчах.

Раніше клуб повідомив про продовження співпраці з 18-річним нападником Денисом Плесовських.

Також команда пролонгувала угоду з досвідченим захисником Олексієм Мельниковим.