Віцечемпіон України продовжив контракт із форвардом
ХК Київ Кепіталз
Київ Кепіталз оголосив про продовження контракту з нападником Андрієм Кривоножкіним.
Про це повідомила пресслужба столичного клубу.
22-річний українець ще мінімум сезон виступатиме у складі віцечемпіонів України.
У минулому чемпіонаті Андрій оформив 20 голів і 20 асистів.
Київ Кепіталз у фінальній серії чемпіонату України поступився Кременчуку в 7 матчах.
Раніше клуб повідомив про продовження співпраці з 18-річним нападником Денисом Плесовських.
Також команда пролонгувала угоду з досвідченим захисником Олексієм Мельниковим.