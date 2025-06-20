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Віцечемпіон України продовжив контракт із форвардом

Олексій Мурзак — 20 червня 2025, 18:10
Віцечемпіон України продовжив контракт із форвардом
ХК Київ Кепіталз

Київ Кепіталз оголосив про продовження контракту з нападником Андрієм Кривоножкіним.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

22-річний українець ще мінімум сезон виступатиме у складі віцечемпіонів України.

У минулому чемпіонаті Андрій оформив 20 голів і 20 асистів.

Київ Кепіталз у фінальній серії чемпіонату України поступився Кременчуку в 7 матчах.

Раніше клуб повідомив про продовження співпраці з 18-річним нападником Денисом Плесовських.

Також команда пролонгувала угоду з досвідченим захисником Олексієм Мельниковим.

Київ Кепіталз Чемпіонат України з хокею

Київ Кепіталз

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