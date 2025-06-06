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Київ Кепіталз продовжив співпрацю з перспективним 18-річним нападником

Олексій Мурзак — 6 червня 2025, 18:52
Київ Кепіталз продовжив співпрацю з перспективним 18-річним нападником
Денис Плесовських
ХК Київ Кепіталз

Хокейний клуб Київ Кепіталз продовжив співпрацю з 18-річним нападником Денисом Плесовських.

Про це повідомила пресслужба віцечемпіонів України.

Він продовжить виступати у системі столичного клубу в сезоні 2025/26.

У сезону 2024/25 Плесовських встиг відзначитись за основну команду 3 шайбами та 6 асистами в чемпіонаті України, а також став одним із лідерів Крижинки-Кепіталз у МХЛ.

Раніше Київ Кепіталз оголосив про продовження співпраці із захисником Нікітою Лєсніковим, а на початку травня столичний клуб продовжив контракти з Сергієм Черненком та Владиславом Луговим, а також пролонгував угоду з досвідченим Євгеном Секірко.

Київ Кепіталз у фінальній серії чемпіонату України поступився Кременчуку в 7 матчах.

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