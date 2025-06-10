Київ Кепіталз продовжив контракт із досвідченим захисником

36-річний оборонець Олексій Мельников продовжить захищати кольори столичної команди.

Про це клуб інформує на своєму офіційному сайті.

"Ще одним хокеїстом, з яким ми крокуємо у новий ігровий рік став досвідчений захисник Олексій Мельников. Минулого сезону чудові оборонні дії Олексія були запорукою стабільності й неабияк полегшували роботу нашим голкіперам"– йдеться у повідомленні.

В клубі зазначили, що розраховують на вміння, досвід та непоступливість гравця. За підсумками чемпіонату 2024/2025 Мельников заніс до свого активу п’ять асистів.

Київ Кепіталз у фінальній серії чемпіонату України поступився Кременчуку в 7 матчах.

Раніше клуб повідомив про продовження співпраці з 18-річним нападником Денисом Плесовських.