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Київ Кепіталз продовжив контракт із досвідченим захисником

Андрій Мошкун — 10 червня 2025, 13:11
Київ Кепіталз продовжив контракт із досвідченим захисником
Олексій Мельников
Київ Кепіталз

36-річний оборонець Олексій Мельников продовжить захищати кольори столичної команди.

Про це клуб інформує на своєму офіційному сайті.

"Ще одним хокеїстом, з яким ми крокуємо у новий ігровий рік став досвідчений захисник Олексій Мельников. Минулого сезону чудові оборонні дії Олексія були запорукою стабільності й неабияк полегшували роботу нашим голкіперам"– йдеться у повідомленні.

В клубі зазначили, що розраховують на вміння, досвід та непоступливість гравця. За підсумками чемпіонату 2024/2025 Мельников заніс до свого активу п’ять асистів.

Київ Кепіталз у фінальній серії чемпіонату України поступився Кременчуку в 7 матчах.

Раніше клуб повідомив про продовження співпраці з 18-річним нападником Денисом Плесовських.

Хокейна Суперліга України Київ Кепіталз Олексій Мельников

Київ Кепіталз

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