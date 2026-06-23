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Київ Кепіталз підписав голкіпера збірної Естонії

Олександр Булава — 23 червня 2026, 19:46
Київ Кепіталз підписав голкіпера збірної Естонії
Київ Кепіталз

Київ Кепіталз оголосив про підписання голкіпера збірної Естонії Конрада Мельдера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Мельдер починав свій шлях у хокеї на батьківщині, в талліннському клубі Пантер. У 13 років перебрався до Фінляндії, де пройшов юнацьку школу та провів більшу частину кар'єри.

Він захищав кольори фінських команд Sport та TUTO Hockey. Окрім того, Конрад встиг пограти у словацькій Дуклі, польському Торуні, а також французьких Ніцці та Шамоні.

Наразі Мельдер є чинним воротарем національної збірної Естонії. У складі головної команди своєї країни він ставав переможцем, а також двічі бронзовим призером чемпіонату світу в дивізіоні IB.

Напередодні столичний клуб покинув латвійський голкіпер Яніс Воріс, який провів у клубі один сезон.

Київ Кепіталз

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