Київ Кепіталз підписав голкіпера збірної Естонії

Київ Кепіталз оголосив про підписання голкіпера збірної Естонії Конрада Мельдера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Мельдер починав свій шлях у хокеї на батьківщині, в талліннському клубі Пантер. У 13 років перебрався до Фінляндії, де пройшов юнацьку школу та провів більшу частину кар'єри.

Він захищав кольори фінських команд Sport та TUTO Hockey. Окрім того, Конрад встиг пограти у словацькій Дуклі, польському Торуні, а також французьких Ніцці та Шамоні.

Наразі Мельдер є чинним воротарем національної збірної Естонії. У складі головної команди своєї країни він ставав переможцем, а також двічі бронзовим призером чемпіонату світу в дивізіоні IB.

Напередодні столичний клуб покинув латвійський голкіпер Яніс Воріс, який провів у клубі один сезон.