Київ Кепіталз підписав голкіпера збірної Естонії
Київ Кепіталз оголосив про підписання голкіпера збірної Естонії Конрада Мельдера.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Мельдер починав свій шлях у хокеї на батьківщині, в талліннському клубі Пантер. У 13 років перебрався до Фінляндії, де пройшов юнацьку школу та провів більшу частину кар'єри.
Він захищав кольори фінських команд Sport та TUTO Hockey. Окрім того, Конрад встиг пограти у словацькій Дуклі, польському Торуні, а також французьких Ніцці та Шамоні.
Наразі Мельдер є чинним воротарем національної збірної Естонії. У складі головної команди своєї країни він ставав переможцем, а також двічі бронзовим призером чемпіонату світу в дивізіоні IB.
Напередодні столичний клуб покинув латвійський голкіпер Яніс Воріс, який провів у клубі один сезон.