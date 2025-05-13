Золото Олімпіади і чотири срібла чемпіонатів світу: померла зіркова американська хокеїстка

Пішла з життя Ліза Браун-Міллер, американська хокеїстка, яка у складі збірної США стала чемпіонкою Олімпійських ігор 1998.

Про це повідомляє NBCOlympics.

Причини смерті не вказані. Їй було 58 років.

Під час Олімпійських ігор вона була вагітна. Також у складі збірної США чотири рази ставала срібною призеркою чемпіонатів світу. Загалом за збірну США провела 30 офіційних матчів, закинула 13 шайб і віддала 25 асистів.

Після завершення кар'єри працювала коментатором. Очолювала жіночу команду університету Прінстона.

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