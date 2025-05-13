Золото Олімпіади і чотири срібла чемпіонатів світу: померла зіркова американська хокеїстка
Ліза Браун-Міллер (у центрі)
friars.com
Пішла з життя Ліза Браун-Міллер, американська хокеїстка, яка у складі збірної США стала чемпіонкою Олімпійських ігор 1998.
Про це повідомляє NBCOlympics.
Причини смерті не вказані. Їй було 58 років.
Під час Олімпійських ігор вона була вагітна. Також у складі збірної США чотири рази ставала срібною призеркою чемпіонатів світу. Загалом за збірну США провела 30 офіційних матчів, закинула 13 шайб і віддала 25 асистів.
Після завершення кар'єри працювала коментатором. Очолювала жіночу команду університету Прінстона.
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