Україна здолала Італію на ЧС-2025: огляд матчу

Збірна України у серії булітів перемогла Італію на чемпіонаті світу 2025.

Огляд матчу

Доля поєдинку вирішилась у серії булітів. Італійці не закинули жодної шайби, а в складі підопічних Дмитра Христича переможний буліт реалізував Пересунько.

Наразі активі нашої збірної 3 залікові бали й третє поточне місце після двох турів. Лідером групи є Польща (6 балів), другими йдуть італійці (4 очки).

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA

2 тур, 28 квітня

Італія – Україна 2:3 бул (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 14:37 Денискін, 1:1 – 32:21 Ді Томазо, 1:2 – 38:41 Захаров, 2:2 – 44:45 Дзанатта

Напередодні італійці відкривали турнір грою проти Японії та здобули переконливу перемогу з рахунком 4:1, перекидавши суперника 30:19. Водночас українська збірна у першому турі в серії булітів програла Великій Британії.