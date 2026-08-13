Забарний "видалив" Сафонова з фото ПСЖ: українцю довелося згодом прибрати і сам пост

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний став героєм кумедної ситуації у соцмережах. Футболіст опублікував командне фото парижан, однак через невдалу обрізку знімка з нього буквально "зник" російський голкіпер Матвій Сафонов.

Забарний виклав серію фотографій у форматі каруселі, розділивши командний кадр на дві частини. Через це Сафонов, який опинився приблизно по центру загального фото, просто не потрапив у фінальну версію знімка.

Дісталося й іншому футболісту ПСЖ – грузину Хвічі Кварацхелії, який також частково опинився за межами кадру.

У коментарях підписники одразу звернули увагу на дивну ситуацію. Деякі користувачі навіть припустили, що Забарний навмисно прибрав Сафонова з фотографії.

Приблизно через дві години Забарний видалив командний знімок зі свого поста. А згодом футболіст прибрав і всю публікацію, після чого виклав новий пост уже без командного фото.

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Нагадаємо, ПСЖ здобув перемогу над Астон Віллою у Суперкубку УЄФА з рахунком 2:1.

Після матчу кохана Забарного поділилася милим фото разом із трофеєм.