Гашек звернувся до прем'єрки Італії Мелоні щодо допуску росіян на Ігри в Мілані

Легендарний хокеїст Домінік Гашек звернувся до МОК і прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні. Він бажає, щоб вони якомога швидше пояснили свою позицію щодо допуску росіян на Ігри-2026, які прийматиме місто Мілан.

Про це він написав у себе у соцмережі "Х".

"Запитання до Міжнародного олімпійського комітету та лідера уряду країни Італії Джорджії Мелоні. Деякі міжнародні спортивні федерації дозволяють російським спортсменам, які офіційно не засудили російську імперіалістичну війну, змагатися. Ці змагання стали рекламою російської війни, і через них вбивають та калічать людей. Навіть говорять про те, що окремі російські спортсмени могли б змагатися на Олімпіаді в Мілані. Це зробило б Олімпійські ігри величезною рекламою агресивної війни, освячувало б російські злочини, і величезна кількість людей втратила б життя через них. І я хочу запитати, чи дозволила б країна Італія цю рекламу російської війни на своїй території? Дозволити російським спортсменам-громадянам виступати публічно на своїй території та нести пряму відповідальність за величезну кількість втрачених та покалічених людських життів?!", – написав Гашек.

Нагадаємо, раніше Домінік Гашек засудив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його візит у Москву на 9 травня.

59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубка Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.