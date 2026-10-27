Одещина обіграла Шершнів у матчі чемпіонату України

У вівторок, 27 жовтня, відбувся матч сьомого туру чемпіонату України з хокею сезону-2026/27. Лідер першості, Одещина, на виїзді обіграла свого найближчого переслідувача, Богуславських Шершнів, із рахунком 5:3.

Одещина завдяки цій перемозі набрала 17 очок і закріпила своє лідерство у турнірній таблиці. Шершні йдуть другими з 11 балами.

Чемпіонат України з хокею

7 тур, 27 жовтня

Богуславські Шершні – Одещина – 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)

Шайби: 0:1 – 6:51 Стецюра (Архіпов, Ханін), 0:2 – 9:48 Ревука (Мосюк, Мурин), 1:2 – 12:35 Валентей (Шевченко, Лєсніков), 1:3 – 41:22 Пойманов (Мосюк, Ревука), 1:4 – 54:10 Стецюра (Щербак), 2:4 – 57:39 Пономарьов (Плесковських, Васільєв), 3:4 – 59:09 Валькун (Шевченко, Аксьонов), 3:5 – 59:38 Стецюра

Нагадаємо, 24 жовтня Одещина на виїзді обіграла Сокіл із рахунком 3:2.