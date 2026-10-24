Одещина виборола перемогу над Соколом у чемпіонаті України

Одещина вирвала звитягу над київським Соколом у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Відкрив лік закинутим шайбам Кальсін на 9-й хвилині поєдинку. Утім, гості не втратили контроль над грою, попри статус андердога. Щербак та Кобильник завдали результативних кидків та подарували своїй команді перевагу.

Чинний чемпіон України зумів відновити паритет у другому періоді зусиллями Тищенка. Утім, одеський колектив не бажав втрачати очки у цій зустрічі, й вже у заключній частині зустрічі вирішальну шайбу закинув Мосюк.

Чемпіонат України з хокею

24 жовтня

Сокіл – Одещина – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 9 Кальсін, 1:1 – 13 Щербак, 1:2 – 16 Кобильник, 2:2 – 34 Тищенко, 2:3 – 55 Мосюк

Зауважимо, що протягом минулого сезону Одещина жодного разу не змогла переграти Сокіл.

Додамо, що у минулому матчі чемпіонату України Шершні здобули впевнену перемогу над Дніпром.