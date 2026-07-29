Перуанський клуб розмістив 1000 спонсорів на футболці, щоби уникнути банкрутства

Перуанський футбольний клуб Депортіво Мунісіпаль знайшов оригінальній спосіб уникнути банкрутства. Один із найстаріших клубів Перу нещодавно вилетів до третього дивізіону та мав серйозні фінансові проблеми.

Для того, щоби вирішити їх, клуб оголосив про план розмістити на футболці логотипи одразу 1000 спонсорів. І всі 1000 слотів вдалося продати. Кожен слот вартував 60 доларів, таким чином, клуб отримав 60 тисяч доларів.

Після цього Депортіво Мунісіпаль презентував новий комплект форми з усіма 1000 спонсорами на футболці.

У клубі сподіваються, що така акція допоможе вирішити фінансові проблеми та повернутися в елітний дивізіон чемпіонату Перу в короткостроковій перспективі.