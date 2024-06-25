Макдевід став найкращим гравцем Кубку Стенлі
Канадський нападник Едмонтона Коннор Макдевід став найкращим гравцем цьогорічного розіграшу Кубку Стенлі.
Про це повідомляє пресслужба НХЛ.
Він показав шалену результативність, записавши до свого активу 42 очка (8 голів та 34 асисти) у 25 матчах та отримав трофей Конна Смайта, який вручають найкращому гравцю плей-оф Національної хокейної ліги (НХЛ).
Також канадець став першим після Жана-Себастьяна Жиґера, хто отримав Конн Смайт, але програв фінал.
Нагадаємо, у фінальному матчі серії Флорида Пантерз мінімально здолала Едмонтон Ойлерз та вперше в історії стала володарем Кубка Стенлі.
Своєю чергою Едмонтон міг стати лише другою командою в історії фіналів, яка зуміла виграти серію, поступаючись 0:3.