Едмонтон став третьою командою в історії, яка відігралась після трьох поразок у фіналі Кубку Стенлі

Едмонтон обіграв Флориду в шостому матчі фінальної серії Кубку Стенлі та став третьою командою в історії Національної хокейної ліги (НХЛ), яка відігралася після трьох поразок.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

До цього такий камбек вдався Торонто у фінальній серії 1942 року в протистоянні з Детройтом. "Мейпл Ліфс" поступилися у серії 0:3, після чого виграли чотири поспіль поєдинки.

У 1945 році вже Детройт поступався 0-3 у фінальній серії Торонто. "Червоні крила" змогли зрівняти рахунок, але поступились у сьомому матчі.

Вирішальний поєдинок у протистоянні "Ойлерз" та "Пантерз" відбудеться 25 червня у Флориді.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції Флорида здолала Рейнджерс, а у фінальній серії Заходу Едмонтон виявився сильнішим за Даллас.