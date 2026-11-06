Легенда НХЛ підтримав рішення Канади не пускати Росію на молодіжний чемпіонат світу

Легендарний канадський хокеїст Вейн Грецкі підтримав позицію прем'єр-міністра Канади Марка Карні щодо недопуску збірних Росії та Білорусі до молодіжного чемпіонату світу з хокею.

Його слова передає TSN.

"Ніхто не любить війну, чи не так? Ми, безумовно, не хочемо цього бачити. Сподіваємося, що це закінчиться. Хотілося б, щоб усе це взагалі не починалося. Я розумію позицію, яку займає прем'єр-міністр, і це йому на користь. Він чітко її окреслив. Гадаю, багато гравців і канадців поділяють цю думку", – сказав Грецкі.

Раніше Карні заявив, що російські та білоруські спортсмени не зможуть представляти свої країни на змаганнях на території Канади, поки триває війна проти України.

Напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею відбудеться з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027-го в Едмонтоні та Ред-Дірі.

Нагадаємо, Вейн Грецкі народився у 1961 році в канадському місті Брантфорд та виріс в україномовному середовищі. Його бабуся Марія була родом із Підгайців на Тернопільщині, а дідусь Терентій походив з українського села Огдемир на Берестейщині, яке нині входить до складу Білорусі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Грецкі засудив російську агресію та виступив за відсторонення збірної РФ від міжнародних хокейних змагань.