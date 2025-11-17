Дві європейські збірні відмовилися від спарингів з Україною

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич оцінив формат новоствореного турніру – Європейського Кубку націй, зазначивши, що він поки сирий.

Свою думку він висловив у інтерв'ю ФХУ.

"Формат, звичайно, гарний, бо ми можемо грати з командами, які за рейтингом знаходяться неподалік від нас. Але поки він сирий – ще є певні недопрацювання. Наприклад, на наступний збір ми знову гратимемо одну товариську й одну офіційну гру з Румунією, а інших команд у грудні не буде", – зазначив він.

Христич також повідомив, що збірні Литви та Іспанії відмовилися від спарингів з Україною.

"Наскільки я знаю, Литва та Іспанія відмовилися через свої причини. Тобто в нас поки планується тільки один спаринг-партнер – Румунія. Нічого страшного, потренуємося з ними. Пізніше планується хороший турнір у Великій Британії, де гратимуть британці, поляки та словенці", – зазначив тренер.

Як відомо, у першому матчі "синьо-жовті" програли Литві, а в другому впевнено перемогли Румунію. Завдяки цьому Україна завершила листопадове вікно Європейського Кубка націй на другому місці в групі.

Загалом матчі Європейського кубка націй заплановані у чотири вікна: листопад, грудень, а також лютий та квітень. Наступні ігри Україна зіграє у грудні у групі з чотирма командами: до Румунії та Литви приєднається Іспанія. Після цього "синьо-жовті" позмагаються на цьому турнірі вже у лютому 2026 року.