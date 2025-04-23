Не треба було заважати: голкіпер НХЛ відлупцював суперника ключкою, який стояв перед його воротами
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На льоду спалахнули справжні пристрасті під час чергового поєдинку НХЛ між Торонто і Оттавою (3:2).
Голкіпер господарів Ентоні Столарц влаштував справжній бій перед своїми воротами – і не стримався, побачивши суперника занадто близько.
Все сталося за класичним хокейним сценарієм: гравець Оттави Рідлі Грейг активно блокував огляд Столарцу, на що голкіпер відповів серією ударів.
Камери чітко зафіксували, як воротар кілька разів влучає супернику по тілу, фактично влаштувавши бійку на льоду. Суддя, втім, не став влаштовувати показову кару – і виніс "обоюдне" вилучення обом гравцям.
Нагадаємо, напередодні легендарний хокеїст Домінік Гашек повідомив, що експрезидент Росії погрожував йому вбивством.