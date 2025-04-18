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Легендарного коментатора НХЛ провели на пенсію, визнавши першою зіркою у прощальному матчі

Богдан Войченко — 18 квітня 2025, 11:00
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Легендарного коментатора НХЛ провели на пенсію, визнавши першою зіркою у прощальному матчі

Хокейний світ провів на пенсію справжню легенду за мікрофоном. 77-річний Сем Розен, незмінний голос Нью-Йорк Рейнджерс протягом останніх 40 років, офіційно завершив свою кар’єру коментатора.

Прощальний матчем голоса команди була зустріч за Тампою (4:0), яка стала емоційним святом.

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Клуб, уболівальники, гравці та колеги по цеху всі вшанували Розена як першу зірку вечора.

Саме коментатор був офіційно оголошений "зіркою №1" після фінального свистка, чим викликав справжній шквал оплесків на трибунах Madison Square Garden.

Нагадаємо, голос Розена став символом поколінь уболівальників Рейнджерс. Сем працював на трансляціях з 1984 року, супроводжуючи клуб у найяскравіші й найболючіші моменти, включно з тріумфом у Кубку Стенлі 1994 року, першим за 54 роки.

Раніше повідомлялося, що визначилися пари першого раунду плейоф НХЛ.

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