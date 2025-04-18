Легендарного коментатора НХЛ провели на пенсію, визнавши першою зіркою у прощальному матчі

Хокейний світ провів на пенсію справжню легенду за мікрофоном. 77-річний Сем Розен, незмінний голос Нью-Йорк Рейнджерс протягом останніх 40 років, офіційно завершив свою кар’єру коментатора.

Прощальний матчем голоса команди була зустріч за Тампою (4:0), яка стала емоційним святом.

Клуб, уболівальники, гравці та колеги по цеху – всі вшанували Розена як першу зірку вечора.

Саме коментатор був офіційно оголошений "зіркою №1" після фінального свистка, чим викликав справжній шквал оплесків на трибунах Madison Square Garden.

Sam Rosen calls down the final seconds of his last game as the voice of the New York Rangers and is awarded the first star of the game 🥹🫡#NYR | @NYRangers pic.twitter.com/5yytcY1Bnk — Rangers on MSG (@RangersMSGN) April 18, 2025

Нагадаємо, голос Розена став символом поколінь уболівальників Рейнджерс. Сем працював на трансляціях з 1984 року, супроводжуючи клуб у найяскравіші й найболючіші моменти, включно з тріумфом у Кубку Стенлі 1994 року, першим за 54 роки.

Раніше повідомлялося, що визначилися пари першого раунду плейоф НХЛ.