Легендарного коментатора НХЛ провели на пенсію, визнавши першою зіркою у прощальному матчі
Хокейний світ провів на пенсію справжню легенду за мікрофоном. 77-річний Сем Розен, незмінний голос Нью-Йорк Рейнджерс протягом останніх 40 років, офіційно завершив свою кар’єру коментатора.
Прощальний матчем голоса команди була зустріч за Тампою (4:0), яка стала емоційним святом.
Клуб, уболівальники, гравці та колеги по цеху – всі вшанували Розена як першу зірку вечора.
Саме коментатор був офіційно оголошений "зіркою №1" після фінального свистка, чим викликав справжній шквал оплесків на трибунах Madison Square Garden.
Нагадаємо, голос Розена став символом поколінь уболівальників Рейнджерс. Сем працював на трансляціях з 1984 року, супроводжуючи клуб у найяскравіші й найболючіші моменти, включно з тріумфом у Кубку Стенлі 1994 року, першим за 54 роки.
Раніше повідомлялося, що визначилися пари першого раунду плейоф НХЛ.