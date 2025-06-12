Легендарний ексхокеїст звинуватив Ролан Гаррос у пропаганді російського вторгнення в Україну

Видатний чеський хокеїст Домінік Гашек різко розкритикував організаторів Ролан Гаррос, а також міжнародні тенісні організації WTA та АТР за пропаганду російської агресії в Україні.

Відповідний пост він розмістив у соцмережі Х.

" Кілька днів тому в Парижі завершився Ролан Гаррос. На жаль, як і на всіх змаганнях, організованих WTA і ATP, в ньому брали участь російські спортсмени, які офіційно не засудили російську імперіалістичну війну і не вжили жодних заходів у цьому напрямку. Таким чином, цей турнір на території Франції став величезною рекламою російської агресивної війни та інших російських злочинів, включно з геноцидом українських дітей", – заявив Гашек.

Легендарний воротар звинуватив органзаторів Відкритої першості Франції з тенісу, а також головні тенісні організації у співучасті в російських злочинах на території України.

" WTA, ATP і Франція несуть відповідальність за величезну кількість загиблих і скалічених життів в результаті російської війни проти України і за весь завданий збиток. Кожне спортивне змагання і кожна країна, які дозволяють таку рекламу, повинні виплатити Україні мільярди євро компенсації. Хоча, на жаль, це вже не поверне втрачені людські життя", – підкреслив ексхокеїст.

A few days ago, the Roland Garros tennis tournament in Paris ended. Unfortunately, like all tournaments organized by the @WTA and @atptour , the tournament was attended by Russian athletes who did not officially condemn the Russian imperialist war and did not act accordingly.… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 12, 2025

Раніше повідомлялося, що Гашек закликав прем'єрку Італії Джорджію Мелоні не допустити на Олімпіаду в Мілані російських спортсменів, які не засуджують дії влади РФ.

Ще раніше Домінік Гашек засудив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його візит у Москву на 9 травня.

59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубку Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.