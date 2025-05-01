Це дає нам апгрейди: форвард збірної України пояснив трансформацію в команді

Форвард збірної України з хокею Станіслав Садовіков прокоментував перемогу над Польщею на чемпіонаті у дивізіоні IA, а також пояснив, завдяки чому сталася трансформація команди.

Про це він розповів у коментарі Суспільне Спорт.

"Вважаю, що трансформація сталася завдяки тому, що багато гравців грають у гарних клубах Європи. Це дає нам апгрейди, завдяки цьому ми поступово крокуємо до правильної цілі.

Чи думали, що обіграємо Польщу 4:1? Ніяких мрій немає, ми виходимо на гру і думаємо лише про неї. Над тим, як виконувати установку тренера та працюємо. Є момент – закидаємо, а про рахунок не думаємо", – сказав Садовіков.

В останньому матчі "синьо-жовті" зіграють з Японією. Від результату цієї зустрічі залежатиме подальша доля збірної України: перемога гарантуватиме українцям місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу. Ця гра відбудеться у суботу, 3 травня.

Варто зазначити, що востаннє збірна України з хокею виступала в елітному дивізіоні у далекому 2007 році, коли чемпіонат світу проходив у Москві.

Нагадаємо, що в стартовому турі Україна тільки у серії булітів програла Великій Британії. Потім команда Дмитра Христича знову дійшла до булітів, але цього разу вона здобула перемогу, вигравши серію з Італією. У попередньому матчі українці розгромили Румунію.