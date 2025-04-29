Даллас розгромив Колорадо, Флорида здобула вольову перемогу над Тампою в Кубку Стенлі

В ніч на сьогодні, 29 квітня, відбулися два матч першого раунду Кубку Стенлі.

У першому поєдинку ночі зійшлися Флорида та Тампа-Бей. Після безгольового першого періода команди згадали, як забивати. Причому гості виграли другу 20-хвилинку з рахунком 2:1.

Але в останньому періоді Пантерз тричі відзначилися у воротах суперника, завдяки чому здобули вольову перемогу 4:2 та збільшили свій відрив у серії.

Потім відбувся матч двох рівних команд: Даллас приймав Колорадо. Але підсумковий рахунок демонструє, що сьогодні вони були на різних рівнях.

Старз взялася за справу з самого початку, закинувши шайбу вже на дев'ятій секунді. На початку другого періода господарі льоду мали перевагу в три шайби. І хоча гості скоротили відставання до мінімуму, Даллас зумів відзначитися у воротах суперника ще тричі. Це принесло йому перемогу 6:2 та лідерство в серії.

НХЛ – Кубок Стенлі

Перший раунд, 29 квітня

Флорида – Тампа-Бей 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) – рахунок у серії 3-1

Даллас – Колорадо 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) – рахунок у серії 3-2

Нагадаємо, що вчора, 28 квітня, збірна України перемогла збірну Італії у серії булітів на чемпіонаті світу 2025 року.