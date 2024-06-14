Флорида втримала перемогу над Едмонтоном та наблизилася до першого в історії чемпіонства

Флорида здобула мінімальну перемогу над Едмонтоном у третьому матчі фіналу плей-оф Національної хокейної ліги (НХЛ).

Поєдинок завершився з рахунком 4:3. Пантерз вийшли вперед наприкінці першого періоду і закріпили свою перевагу в другій третині гри — 4:1. Ойлерз були близькі до камбеку, однак двох закинутих шайб було недостатньо.

Зазначимо, що Флорида двічі грала у фіналі Кубку Стенлі, зокрема минулого року, проте досі не вигравала. Своєю чергою "нафтовики" перемагали 5 разів, однак востаннє це сталося в 1990 році.

НХЛ — фінал

Третій матч, 14 червня

Едмонтон — Флорида 3:4 (0:1, 1:3 2:0)

(Рахунок у серії 0:3)

Наступний поєдинок, який може стати вирішальним у протистоянні, відбудеться 16 червня в Едмонтоні.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції Флорида здолала Рейнджерс, а у фінальній серії Заходу Едмонтон виявився сильнішим за Даллас.

Плей-оф НХЛ-2024