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Даллас здолав Едмонтон у другому матчі фіналу Західної конференції НХЛ

Микола Дендак — 26 травня, 08:05
Даллас здолав Едмонтон у другому матчі фіналу Західної конференції НХЛ

У ніч на 26 травня відбувся другий матч фіналу Західної конференції Національної хокейної ліги між Далласом та Едмонтоном.

Поєдинок завершився перемогою Старз із рахунком 3:1. Найкращим гравцем матчу став саме їхній нападник Джеймі Бенн, на рахунку якого 2 (1 гол + 1 передача) очка.

У команді суперників найкращим став форвард Коннор Браун, який записав до свого активу єдину шайбу команди. Ця перемога дозволила Далласу зрівняти рахунок у серії, яка триватиме до 4 перемог.

НХЛ — фінал Західної конференції
Другий матч
26 травня

Даллас — Едмонтон 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

(Рахунок у серії — 1:1)

Наступна гра відбудеться 28 травня в Едмонтоні.

Напередодні Рейнджерс в овертаймі здолав Флодиру в фіналі Східної конференції.

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