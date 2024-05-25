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Рейнджерс в овертаймі здолав Флодиру в фіналі Східної конференції НХЛ

Олександр Булава — 25 травня, 08:40
Рейнджерс в овертаймі здолав Флодиру в фіналі Східної конференції НХЛ

Рейнджерс здобули перемогу над Флоридою у другому матчі фіналу Східної конференції Національної хокейної ліги.

Поєдинок відбувся у Нью-Йорку та завершився в овертаймі з рахунком 2:1. Вирішальний гол забив форвард Барклі Гудроу. Ще один гол за господарів на свій рахунок записав Вінсент Трочек.

У Флориди автором єдиної шайби став Картер Вераґе.

НХЛ — фінал Східної конференції
25 травня

Рейнджерс — Флорида 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

(Рахунок у серії — 1:1)

Наступна гра відбудеться 26 травня в Санрайс.

Напередодні Едмонтон у другому овертаймі дотиснув Даллас у фіналі Західної конференції НХЛ.

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