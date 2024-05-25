Рейнджерс в овертаймі здолав Флодиру в фіналі Східної конференції НХЛ
Рейнджерс здобули перемогу над Флоридою у другому матчі фіналу Східної конференції Національної хокейної ліги.
Поєдинок відбувся у Нью-Йорку та завершився в овертаймі з рахунком 2:1. Вирішальний гол забив форвард Барклі Гудроу. Ще один гол за господарів на свій рахунок записав Вінсент Трочек.
У Флориди автором єдиної шайби став Картер Вераґе.
НХЛ — фінал Східної конференції
25 травня
Рейнджерс — Флорида 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
(Рахунок у серії — 1:1)
Наступна гра відбудеться 26 травня в Санрайс.
Напередодні Едмонтон у другому овертаймі дотиснув Даллас у фіналі Західної конференції НХЛ.