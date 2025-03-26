Київ Кепіталз та Кременчук зіграють перший матч фінальної серії чемпіонату України

У середу, 26 березня, відбудеться перший матч плейоф чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз зіграє проти Кременчука. Старт поєдинку заплановано на 18:00 за київським часом.

У півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.

В прямому етері перший матч фіналу транслюватиме Youtube-канал Setanta Sports та сайт "Чемпіон".

Розклад фіналу плейоф

26 березня 18:00 Київ Кепіталз – Кременчук

28 березня 18:00 Київ Кепіталз – Кременчук

31 березня 15:00 Кременчук – Київ Кепіталз

2 квітня 15:00 Кременчук – Київ Кепіталз

Зазначимо, що за підсумками півфінальної серії головний тренер Шторма вирішив подати у відставку.