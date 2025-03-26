Київ Кепіталз та Кременчук зіграють перший матч фінальної серії чемпіонату України
ХК Київ Кепіталз
У середу, 26 березня, відбудеться перший матч плейоф чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз зіграє проти Кременчука. Старт поєдинку заплановано на 18:00 за київським часом.
У півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.
В прямому етері перший матч фіналу транслюватиме Youtube-канал Setanta Sports та сайт "Чемпіон".
Розклад фіналу плейоф
- 26 березня 18:00 Київ Кепіталз – Кременчук
- 28 березня 18:00 Київ Кепіталз – Кременчук
- 31 березня 15:00 Кременчук – Київ Кепіталз
- 2 квітня 15:00 Кременчук – Київ Кепіталз
Зазначимо, що за підсумками півфінальної серії головний тренер Шторма вирішив подати у відставку.