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Київ Кепіталз та Кременчук зіграють перший матч фінальної серії чемпіонату України

Володимир Максименко — 26 березня 2025, 07:05
Київ Кепіталз та Кременчук зіграють перший матч фінальної серії чемпіонату України
ХК Київ Кепіталз

У середу, 26 березня, відбудеться перший матч плейоф чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз зіграє проти Кременчука. Старт поєдинку заплановано на 18:00 за київським часом.

У півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.

В прямому етері перший матч фіналу транслюватиме Youtube-канал Setanta Sports та сайт "Чемпіон".

Розклад фіналу плейоф

  • 26 березня 18:00 Київ Кепіталз – Кременчук
  • 28 березня 18:00 Київ Кепіталз – Кременчук
  • 31 березня 15:00 Кременчук – Київ Кепіталз
  • 2 квітня 15:00 Кременчук – Київ Кепіталз

Зазначимо, що за підсумками півфінальної серії головний тренер Шторма вирішив подати у відставку.

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