Кременчук спробує зрівняти рахунок у фінальній серії плейоф проти Київ Кепіталз

Сьогодні, 28 березня, відбудеться другий матч фінальної серії плейоф чемпіонату України, у якому Київ Кепіталз прийматиме Кременчук.

У першому поєдинку протистояння столичний колектив вирвав перемогу над суперником, закинувши переможну шайбу в овертаймі.

Друга гра фіналу плейоф між Київ Кепіталз та Кременчуком пройде у Києві на льодовій арені "Шалетт". Старт матчу запланований на 18:00.

Чемпіонат України з хокею – плейоф

фінал, другий матч, 28 березня

18:00 Київ Кепіталз – Кременчук

Раніше головний тренер Кременчука відреагував на поразку в першому матчі фінальної серії проти Київ Кепіталз.