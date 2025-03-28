Кременчук спробує зрівняти рахунок у фінальній серії плейоф проти Київ Кепіталз
Київ Кепіталз – Кременчук
ХК Кременчук
Сьогодні, 28 березня, відбудеться другий матч фінальної серії плейоф чемпіонату України, у якому Київ Кепіталз прийматиме Кременчук.
У першому поєдинку протистояння столичний колектив вирвав перемогу над суперником, закинувши переможну шайбу в овертаймі.
Друга гра фіналу плейоф між Київ Кепіталз та Кременчуком пройде у Києві на льодовій арені "Шалетт". Старт матчу запланований на 18:00.
Чемпіонат України з хокею – плейоф
фінал, другий матч, 28 березня
18:00 Київ Кепіталз – Кременчук
Раніше головний тренер Кременчука відреагував на поразку в першому матчі фінальної серії проти Київ Кепіталз.