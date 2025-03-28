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Кременчук спробує зрівняти рахунок у фінальній серії плейоф проти Київ Кепіталз

Олексій Погорелов — 28 березня 2025, 08:08
Київ Кепіталз – Кременчук
Київ Кепіталз – Кременчук
ХК Кременчук

Сьогодні, 28 березня, відбудеться другий матч фінальної серії плейоф чемпіонату України, у якому Київ Кепіталз прийматиме Кременчук.

У першому поєдинку протистояння столичний колектив вирвав перемогу над суперником, закинувши переможну шайбу в овертаймі.

Друга гра фіналу плейоф між Київ Кепіталз та Кременчуком пройде у Києві на льодовій арені "Шалетт". Старт матчу запланований на 18:00.

Чемпіонат України з хокею – плейоф
фінал, другий матч, 28 березня

18:00 Київ Кепіталз – Кременчук

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Раніше головний тренер Кременчука відреагував на поразку в першому матчі фінальної серії проти Київ Кепіталз.

Кременчук Україна Київ Кепіталз хокей

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