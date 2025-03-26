Фінал чемпіонату України: молодість "капіталістів" проти досвіду "містян"

У середу, 26 березня, в Києві стартує фінальна серія плейоф чемпіонату України з хокею. За титул найсильнішої команди країни змагатимуться Київ Кепіталз і Кременчук.

Нинішній плейоф уже відзначений сенсацією – після трьох років чемпіонства поспіль титул достроково втратив київський Сокіл. Ім'я нового чемпіона ми дізнаємося за підсумками серії, яка триватиме до чотирьох перемог однієї з команд.

Вчорашні дебютанти проти чемпіонів-2020

У фіналі цьогорічного чемпіонату України зійдуться досвід і молодість. Так, Кременчук був створений у червні 2010 року, а вже у 2015-му вперше став призером чемпіонату України. У сезоні 2019/20 команда вперше в історії стала чемпіоном України і, на сьогодні, цей титул залишається єдиним для "містян".

Утім, напередодні фінальної серії сезону-2024/25 вболівальники команди впевнені, ПОКИ ЩО єдиним. На рахунку команди також 6 титулів віцечемпіон (срібні медалі) і три бронзи – багата історія успіху, помножена на досвід виступів.

Своєю чергою, Київ Кепіталз є вчорашнім дебютантом чемпіонату України. Команда була заснована влітку 2023-го і дебютувала в чемпіонаті України сезону 2023/24. Рік тому команда посіла 4 місце в "регулярці", а в півфіналі плейоф поступилася Соколу. Через рік прогрес очевидний – "капіталісти" посіли 2-ге місце в регулярному чемпіонаті і "підтвердили" його в плейоф, здолавши в півфіналі одеський Шторм.

ФХУ

Чи зуміють гравці Кепіталз замахнутися на титул чемпіона? Дізнаємося вже зовсім скоро.

Перевага свого льоду у Кепіталз

Ця перевага відображатиметься не тільки в тому, що кияни посіли вище місце в таблиці регулярного чемпіонату. Перед початком фінальної серії одним із головних питань було місце проведення ігор. Як відомо, столичні Сокіл і Кепіталз свої ігри проводять у різних кінцях міста, на західній (Сокіл, на ковзанці АТЕК) і східній (Кепіталз, Арена Шалетт) околицях столиці.

І вже під час плейоф пройшла інформація, що якщо два столичні клуби вийдуть у фінал, то вирішальні матчі відбудуться на льоду Палацу спорту, в центрі столиці. Однак, приймати Кременчук столичні "капіталісти" будуть у себе, на Арені Шалетт.

ФХУ

У цієї ковзанки є своя особливість. Вона має маленькі розміри, на відміну від решти хокейних майданчиків, де грають провідні команди України. І коли будь-яка з них приїжджає на Шалетт, у господарів льоду апріорі є перевага.

Цікаво, що ця арена з'явилася в Києві 2012 року і стала заміною ковзанці, яка раніше була на території НСК Олімпійський. Головний стадіон країни реконструювали до футбольного Євро-2012, відповідно до норм УЄФА, і, серед іншого, було знесено криті тенісні корти, трамплін для стрибків на лижах і ковзанку, на якій займалися, в основному, фігуристи.

Згодом ковзанку було вирішено побудувати на території шкільного стадіону в Дніпровському районі Києва, що призвело до скандалу і протистояння з місцевими жителями. Проте ковзанку було побудовано, а займаються на ній (і проводять змагання) тепер і хокеїсти, і фігуристи.

Здали чемпіонські повноваження

Повертаючись до півфіналів, варто зазначити, що київський Сокіл – 14-разовий чемпіон України та найтитулованіша команда країни, розпочинав цьогорічний плейоф винятково з намірами завоювати ювілейний 15-й титул і подовжити серію з трьох чемпіонств поспіль. Адже після того, як Донбас виграв чемпіонат України сезону-2020/21, киянам не було рівних.

У перерваному через повномасштабне вторгнення Росії сезоні 2021/22 київська команда впевнено лідирувала і в травні того року Рада Федерації хокею України затвердила підсумки ювілейного XXX чемпіонату країни станом на 24 лютого 2022 року. А в сезонах 2022/23 і 2023/24 кияни ставали чемпіонами вже як переможці плейоф.

ФХУ

У нинішньому сезоні 2024/25 "Сокіл" впевнено пройшов регулярний чемпіонат і посів у підсумковій турнірній таблиці 1 місце. Щоб потім... програти три матчі поспіль Кременчуку. При цьому, саме команда з Полтавської області в попередні три сезони була основним суперником Сокола, але в нинішньому турнірі провалила "регулярку" і посіла підсумкову 4 позицію.

До кінця незрозуміло, чи то гравці Сокола "розслабилися", дивлячись на турнірну таблицю, чи кременчуківці вийшли вкрай вмотивованими, але перші дві гри в Києві та гра в Кременчуці залишилися за 4-ю командою регулярного чемпіонату. І тільки потім Сокіл перехопив ініціативу, а за рахунку 2:3 у серії у вболівальників навіть з'явилися думки про камбек. Але...

20 березня в Кременчуці відбувся шостий матч півфіналу, який став, мабуть, найбільш напруженим у серії.

Перші два періоди пройшли без забитих шайб, обидві команди діяли дисципліновано в обороні. Однак у заключній 20-хвилинці Кременчук зміг відкрити рахунок. На 43-й хвилині Денис Матусевич реалізував більшість. Ба більше, за кілька хвилин Гліб Кривошапкін подвоїв перевагу своєї команди, знову використавши чисельну перевагу.

Сокіл не відступав і на 51-й хвилині скоротив відставання завдяки шайбі Дениса Бородая. Уже за кілька хвилин київська команда пішла ва-банк, знявши воротаря і випустивши шостого польового гравця, намагаючись зрівняти рахунок. Утім, Кременчук вистояв і втримав переможний рахунок – 2:1 і 4:2 у серії.

Розгром Шторма і відставка

У паралельній серії хокеїсти Київ Кепіталз, які посіли 2 місце в підсумковій таблиці "регулярки" і на 7 очок випередили одеський "Шторм", довели свою перевагу і в плейоф. Ба більше, виграли всі чотири матчі півфінальної серії.

При цьому, підсумковий рахунок серії абсолютно не відображає характеру подій, що відбувалися на майданчику. У першій грі, за рахунку 3:2 на користь киян, Шторм мав повну ігрову перевагу, атакував, готовий був зрівняти рахунок...

І тільки кидок по порожніх воротах канадського легіонера киян з китайським корінням Янга Ху вирішив результат гри (4:2). У другому матчі все команди довели гру до овертайму (2:1). Та й поєдинки в Одесі вийшли не менш напруженими – 5:3 і 2:1 на користь киян.

Уже після закінчення серії оргвисновки сам для себе зробив тренер Шторму. Олександр Бобкін пішов у відставку з посади наставника команди.

Цікаво, що паралельно фахівець очолює юнацьку збірну України (U-18), яка незабаром виступатиме на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А. Переможець цього дивізіону потрапляє в елітну компанію – з командами Канади, США, Швеції, Чехії... Тож наразі лишається тільки побажати удачі тренеру.

Букмекери – за киян

Напередодні старту фінальної серії аналітики букмекерських контор поки що віддають перевагу Київ Кепіталз, що цілком зрозуміло. Столична команда фінішувала вище в турнірній таблиці регулярного чемпіонату – 2-ге місце проти 4-го, і має перевагу свого майданчика. Вдома кияни проведуть перші дві гри, а також, за необхідності, п'ятий і вирішальний сьомий матчі.

На перший матч букмекери виставили такі коефіцієнти:

Перемога Київ Кепіталз – 1.84;

Нічия – 4.22;

Перемога Кременчука – 3.20;

Де дивитися

Прямий ефір матчів фінальної серії чемпіонату України з хокею буде доступний на Youtube-каналі Федерації хокею України.

Посилання на трансляції з'являтимуться в день матчу, за кілька годин до початку гри.

Розклад фіналу плейоф

26 березня

18:00 Київ Кепіталз – Кременчук

28 березня

18:00 Київ Кепіталз – Кременчук

31 березня

15:00 Кременчук – Київ Кепіталз

2 квітня

15:00 Кременчук – Київ Кепіталз