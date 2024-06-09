Флорида впевнено перемогла Едмонтон в першому матчі фіналу НХЛ

Флорида здобула впевнену перемогу над Едмонтоном у першому матчі фіналу плей-оф Національної хокейної ліги (НХЛ).

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Вже на 4 хвилині нападник Пантерз Картер Верхейге вивів господарів уперед. А на початку 2 періоду Еван Родрігес подвоїв перевагу.

Крапку в матчі поставив Еету Луостарінен, закинувши шайбу з дальньої відстані у порожні ворота. Найкращим гравцем поєдинку став фін Александер Барков, на рахунку якого дві гольові передачі.

Зазначимо, що Флорида двічі грала у фіналі Кубку Стенлі, зокрема минулого року, проте досі не вигравала. Своєю чергою "нафтовики" перемагали 5 разів, проте востаннє це сталося в 1990 році.

НХЛ — фінал

Перший матч, 9 червня

Флорида — Едмонтон 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

(Рахунок у серії 1:0)

Наступний поєдинок відбудеться 11 червня у Флориді.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції Флорида здолала Рейнджерс, а у фінальній серії Заходу Едмонтон виявився сильнішим за Даллас.